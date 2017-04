Galapagos wil 338 miljoen dollar ophalen in de VS

Bewerkt door: jv

18/04/17 - 09u11 Bron: Belga

Biotechbedrijf Galapagos wil in de Verenigde Staten 338 miljoen dollar (318 miljoen euro) ophalen bij de beleggers. Dat meldt het geneesmiddelenbedrijf met zetel in Mechelen.

Galapagos brengt 3,75 miljoen aandelen op de markt aan 90 dollar per stuk. Het gaat om zogenaamde 'American depositary shares' of aandelen in dollar van een niet-Amerikaans bedrijf. Ze noteren op Nasdaq, de technologiebeurs van Wall Street.



Het bedrijf wil de nieuwste kapitaalronde vrijdag afsluiten. De opbrengst kan ook nog oplopen. Voor de kopers is er een optie voor 562.500 bijkomende ADS'en. Die mogelijkheid loopt een maand.



Galapagos voert onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen voor bijvoorbeeld artrose en ontstekingsziekten. Zo ontwikkelde het bedrijf het nieuwe middel 'filgotinib', dat het met partner Gilead op de markt wil brengen voor ontstekingsziekten zoals reuma.



De gewone aandelen van Galapagos noteren op de beurzen van Brussel en Amsterdam. Het Belgisch-Nederlandse bedrijf van CEO Onno van de Stolpe is opgenomen in de Bel20 en ook de AEX, de sterindex van Amsterdam.