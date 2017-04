Tiener verkoopt bedrijfje dat hij op zijn 11de opstartte in zijn slaapkamer en is nu multimiljonair

Koen Van De Sype

16/04/17 - Bron: Kent Online, The Sun

© Twitter.

Dat hij een neus voor zaken heeft, is vast het understatement van het jaar. De Britse tiener Ben Towers (18) startte op zijn 11de een bedrijfje voor digitaal design op in zijn slaapkamer en mocht al snel bedrijven als Twitter onder zijn klanten rekenen. En nu heeft hij een fusie ondertekend die hem miljoenen euro's opbrengt.

Ben - die in Gillingham woont, in het zuidoosten van Engeland - werkte een jaar aan de fusie met het communicatie- en marketingbedrijf Zest. Als onderdeel van de deal zal hij een plaatsje krijgen in het bestuur van Zest. De fusie zou de jaarlijkse omzet van de twee bedrijven met de helft moeten doen toenemen. Daarmee zou die tegen eind volgend jaar 4,13 miljoen euro moeten halen. (lees hieronder verder) © Facebook.