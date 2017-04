Geens pakt misbruik met digitale munten aan

Bewerkt door: jv

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gaat betalingen met virtueel geld onderwerpen aan strenge regels. Dat schrijft De Tijd. Hij breidt de wettelijke verplichting om mee te werken met het gerecht, zoals die nu al geldt voor de gewone financiële sector, uit naar de wereld van het virtueel geld. Daarmee komt een einde aan het jarenlange vrij spel van gebruikers van die digitale munten.

Virtueel geld zoals de bitcoin, die niet meer dan een computercode waaraan een bepaalde waarde wordt gehecht, is in België aan een sterke opmars bezig bij kleine beleggers die op zoek zijn naar een alternatief voor hun spaarboekje.



Die stijgende populariteit lokt echter ook oplichters die goedgelovige mensen geld proberen af te troggelen door torenhoge rendementen te beloven met digitale munten. De netwerken waarop virtuele munten worden verhandeld, zijn bovendien volstrekt anoniem, waardoor ze voor misdadigers een ideaal instrument zijn om louche zaken te financieren en geld wit te wassen.



De Belgische overheid neemt voor het eerst duidelijke maatregelen om misbruik met digitale munten aan te pakken. "De Europese Commissie denkt aan zo'n regel op Europees niveau. Wij nemen daar al een voorsprong op", zegt Geens. "Misdaadbestrijding moet mee evolueren met deze nieuwe technologie. En de regelgeving dus ook."



Ook zal het gerecht binnenkort veel gemakkelijker bitcoins en andere virtuele munten in beslag kunnen nemen, en werkt justitie aan een nieuwe procedure om virtuele munten beter op te sporen.