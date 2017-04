De klok rond controles op zwartwerk

ISOLDE VAN DEN EYNDE

15/04/17 - 06u31

© Bas Bogaerts.

De sociale inspectiediensten speuren voortaan ook na de kantooruren en in het weekend naar sociale fraude. "Want transportbedrijven stoppen niet met rijden na 18 uur en ook bouwbedrijven werken vaak later door", zegt staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld).

Voor de paasvakantie heeft de regering-Michel een actieplan goedgekeurd met 50 maatregelen om de strijd tegen sociale fraude - zoals zwartwerk, onterechte uitkeringen of goedkopere arbeid uit het buitenland - op te voeren. Verschillende plannen zijn al bekend, maar nieuw is dat de sociale inspectiediensten voortaan de klok rond zullen controleren.



Nu gebeuren de controles vooral tijdens de kantooruren en in de week, maar dat moet dus anders. "Want transportbedrijven rijden ook na 18 uur en in het weekend", zegt staatssecretaris voor Fraudebestrijding De Backer. "Bouwbedrijven met een deadline werken soms ook langer door en de horeca komt pas tot leven vanaf 18 uur en in het weekend. In de horeca zullen er voortaan controles gebeuren tot na middernacht, in de strijd tegen mensenhandel controleren we zelfs dag en nacht."



Voor de bouwsector stelt de staatssecretaris voorop dat 10% van de 2.400 controles dit jaar na 18 uur of in het weekend moet gebeuren. De liberaal benadrukt dat sociale fraude niet alleen zal worden opgespoord, maar ook bestraft.



