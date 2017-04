Belgen durven beleggen en dat loont: 14 miljard rijker in 3 maanden

FRANK DEREYMAEKER

14/04/17 - 05u31

© thinkstock.

Belgische gezinnen beginnen stilaan tóch te beleggen in fondsenen aandelen. En dat loont: het netto financieel vermogen van de Belgen groeide in amper drie maanden tijd met 14 miljard euro aan, tot een recordbedrag van 1.058 miljard.

Om de drie maanden geeft de Nationale Bank een inkijk in het financieel vermogen van de Belgen. Kortom, het geld dat wij met z'n allen bezitten, verspreid over onder meer spaarboekjes, zichtrekeningen en allerhande investeringen. De schulden (goed voor 265,2 miljard euro) zijn daarvan afgetrokken. De meest recente cijfers tonen aan dat de Belgen - traditioneel spaarkampioenen - stilaan toch wat meer risico durven te nemen. Zo hebben gezinnen 5,1 miljard euro extra in beleggingsfondsen gestopt. Dat is de grootste netto-inbreng sinds begin 2015. Nog eens 3,5 miljard euro werd gebruikt om aandelen of andere participaties te kopen - bijvoorbeeld door te investeren in een klein bedrijf.



Van waar komt dat geld? Vooral van beleggingsverzekeringen en vastrentende producten, zoals obligaties en staats- en kasbons. Die leveren amper nog iets op, dus halen steeds meer mensen hungeld eruit en stoppen het in meer riskante producten. Dat proces kreeg eind vorig jaar nog een extra versnelling, omdat de zogenaamde'Leterme-staatsbon' afliep en heel wat Belgen voor die vrijgekomen centen een nieuw doel zochten.



Die beleggingen bieden bovendien rendement: van de 14 miljard euro aan extra vermogen dat de Belgen hebben vergaard, is nagenoeg 11 miljard te danken aan de goede gang van zaken op de financiële markten.



