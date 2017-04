Bewerkt door: FT

13/04/17 - 15u04 Bron: Belga

© reuters.

De jongste verklaringen van president Donald Trump - "de Amerikaanse dollar is te duur en op die manier schadelijk voor de economie" - hebben sterke prijsbewegingen op de financiële markten veroorzaakt. Ook de goudprijs schoot de hoogte in. Vandaag is 31,1 gram goud - een 'ounce' - 1.288,67 dollar waard en dat is de hoogste stand sinds november 2016. De vraag naar goud nam buiten de dollarzone toe, omdat de munteenheed plots sterk gedaald was.