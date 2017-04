Ruim kwart varkensboeren wil stoppen (maar kan dat niet door schulden)

KVDS

13/04/17 - 06u08 Bron: Belga

© reuters.

Veel varkensboeren hebben zware schulden. Maar hun bedrijf verkopen en in loondienst gaan werken van een nieuwe eigenaar, brengt niet genoeg op om die te vereffenen. Dat schrijven De Standaard en de Gazet van Antwerpen.

Als varkensboer in loondienst gaan werken in je eigen bedrijf, dat je verkocht hebt aan je veevoederleverancier omdat je de schulden niet meer kunt betalen. Binnen de landbouwsector is het een groot taboe, maar voor één op de vier varkensboeren is het realiteit. Dat blijkt uit een bevraging van het departement Landbouw & Visserij.

Een op de drie varkensboeren ziet de toekomst van het eigen bedrijf en die van de sector in het algemeen somber in. Alleen de hele grote bedrijven denken aan uitbreiden. De helft vindt dat de varkensstapel in Vlaanderen te groot is en dat onrendabele bedrijven de sector moeten verlaten.



Schulden

Opmerkelijk is dat 28 procent uitdrukkelijk zegt te willen stoppen met het varkensbedrijf, maar dat niet te kunnen vanwege de schulden bij banken en voederleveranciers. Volgens hen is in loondienst gaan werken geen oplossing, omdat ze dan niet meer kunnen voldoen aan de aflossingen en omdat hun bedrijf niet genoeg zal opbrengen om de schulden te betalen.



De bevraging werd door één op de drie varkenshouders (1.171) ingevuld en kwam er op vraag van minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V).