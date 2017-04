Nieuw uitstel voor wet-Major: havenbonden eisen dringend onderhoud met minister Peeters

SPS

De vakbonden ABVV-BTB, ACV-Transcom en ACLVB zijn verbaasd over nieuw uitstel voor het dossier van de Belgische havenarbeid. Dat melden de drie bonden in een pamflet. Ze vragen om een dringend onderhoud met zowel minister van Werk Kris Peeters als Europees Transportcommissaris Violeta Bulc.

"Groot waren onze verbazing en frustratie toen wij gisteren via het kabinet van Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) vernamen dat de Belgische ingebrekestelling nog niet zal behandeld worden op de eerstvolgende vergadering van Europese Transportcommissarissen op 27 april", stellen de bonden.



Volgens de vakbond zei het kabinet-Peeters dat Bulc verzekerde dat het Belgische dossier van de havenarbeid niet wordt gekoppeld aan dat van Spanje, het land dat eerder werd veroordeeld door het Europees hof. Ook zou een brief met het voornemen van Bulc om de Europese ingebrekestelling tegen ons land stop te zetten, "nog steeds actueel" zijn.



In samenspraak met de werkgevers van de havenarbeiders wordt nu aangedrongen op een "dringend onderhoud" met zowel Peeters als Bulc. De bedoeling is "om onze verzuchtingen - namelijk de belofte die ons werd gemaakt om na het slagen wan het referendum in juni vorig jaar de ingebrekestelling stop te zetten - kracht bij te zetten".



In maart 2014 stelde de Europese Commissie na een klacht van Katoen Natie België in gebreke over zijn regeling van de havenarbeid, die te veel restricties zou hebben. Een voorstel werd via een referendum voorgelegd aan de havenarbeiders. Midden juni bleek dat meer dan 85 procent van de havenarbeiders ermee akkoord ging. Als de aanpassingen voldoende blijken, kan de Commissie de ingebrekestelling laten vallen. Dat is evenwel nog niet gebeurd.