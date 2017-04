Glazenproducent Durobor vraagt faillissement aan

Bewerkt door: jv

Glazenproducent Durobor uit Zinnik, waar meer dan 200 mensen werken, heeft gisteravond tijdens een bijzondere ondernemingsraad aangekondigd dat het een faillissement wil aanvragen. In de handelsrechtbank van Bergen heeft de Waalse publieke investeringsmaatschappij (Sogepa) vandaag echter aangekondigd het bedrijf verder te zullen ondersteunen tot 30 juni. Dat meldt L'Echo op zijn website.

Het bedrijf uit Henegouwen zou dus kunnen blijven draaien. Een nieuwe rechtbankzitting is gepland op 24 april.



Eind maart had Waals minister van Economie Jean-Claude Marcourt al erkend dat het bedrijf zonder geld zat en in een "onrustwekkende" situatie was terechtgekomen. De minister verklaarde toen ook dat het nodig zou zijn om "een alternatieve oplossing" te zoeken.