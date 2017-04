Sterkere groei wereldhandel verwacht, wel waarschuwing voor handelspolitiek VS

Door: redactie

12/04/17 - 13u48 Bron: Belga

Directeur van de WTO Roberto Azevedo. © epa.

De wereldwijde handel groeit dit jaar met 2,4 procent en volgend jaar met minstens 2,1 procent. Dat blijkt uit ramingen die wereldhandelsorganisatie WTO vandaag publiceert. Mooie cijfers in vergelijking met de erg zwakke groei van 1,3 procent in 2016, maar het handelsbeleid van landen als de VS en China "kunnen de positieve trend gemakkelijk ondermijnen", waarschuwt directeur-generaal Roberto Azevêdo.

De Amerikaanse president Donald Trump kreeg een sneer van de WTO. © photo news.

De WTO verwacht dit jaar een groei van de wereldhandel met 2,4 procent. Vorig jaar bedroeg de groei slechts 1,3 procent, het zwakste jaar voor de mondiale handel sinds de financiële crisis van 2008. De voorspelling voor 2017 stemt dus optimistisch. "Voor het eerst in jaren zouden alle regio's dit jaar kunnen profiteren van een groeiende wereldhandel", benadrukt de WTO.



Toch houdt de wereldhandelsorganisatie een serieuze slag om de arm. "Beleidswijzigingen kunnen die positieve trend gemakkelijk ondermijnen. Als beleidsmakers jobverlies in de thuismarkt compenseren met strenge importrestricties, dan vormt dat een belemmering voor het herstel", zegt Azevêdo in een onverholen sneer naar de Amerikaanse president Donald Trump, die zich erg protectionistisch opstelt.



Ook China krijgt een veeg uit de pan, omdat het "zijn economie pivoteert van investeringen naar consumptie, wat de vraag naar import belemmert". De WTO waarschuwt ook voor onzekerheid op de Europese markten, met name na de Brexit.



De handelsorganisatie plaatst het groeicijfer voor 2017 daarom binnen een voorzichtige marge van 1,8 tot 3,6 procent. Voor 2018 hanteert de organisatie een marge van 2,1 en 4 procent. "In het licht van alle bovengenoemde factoren, is er een significant risico dat de handelsexpansie in 2017 eerder in de onderste regionen van de voorspelling terechtkomt", besluit de WTO.