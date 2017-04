De Mol geeft strijd om TMG niet op

EB

De Nederlandse mediamagnaat John de Mol geeft de strijd om Telegraaf Media Groep (TMG) niet op. Uiterlijk 17 april zal zijn bedrijf Talpa een biedingsbericht ter goedkeuring indienen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), liet hij vandaag weten. De geboden prijs blijft 6,50 euro per aandeel.

De Mol wil zijn radio- en productiebedrijf graag uitbouwen tot een veel breder mediaconcern, met ook dagbladen en televisiezenders. Eerder deze week raakte bekend dat Talpa volledig eigenaar wordt van SBS Broadcasting. Daarmee is die droom een stap dichterbij gekomen, stelt het bedrijf.



Maar de overname van TMG loopt heel wat moeilijker. TMG heeft immers al ingestemd met het overnamebod van het Vlaamse krantenbedrijf Mediahuis en de huidige grootaandeelhouder, de familie Van Puijenbroek. Hoewel hun bod 50 eurocent per aandeel lager is dan dat van Talpa, beschikken ze al over een kleine 60 procent van de aandelen. De Mol controleert bijna 29 procent van TMG.



De Mol probeerde al via gerechtelijke weg een plek aan de onderhandelingstafel af te dwingen. Maar vorige maand oordeelde de rechter in Amsterdam dat de raad van commissarissen van TMG het recht heeft om in zee te gaan met Mediahuis en om Talpa de deur te wijzen. De Mol blijft er desondanks van overtuigd dat zijn bod een aantrekkelijk alternatief is voor dat van Mediahuis. Niet alleen voor de aandeelhouders maar ook voor de werknemers van TMG, dat naast dagblad De Telegraaf een groot aantal regionale kranten bezit. Talpa wil TMG kopen om te groeien, niet alleen om kosten te besparen", klinkt het.