Vereffening Arco is rond

12/04/17 - 05u40 Bron: Belga

De vereffening van Arco Groep is rond. Dat heeft vereffenaar Francine Swiggers laten weten, schrijft De Tijd vandaag. Het is nu de taak van de regering om een plan B op te stellen voor de vergoeding van de gedupeerde Arco-coöperanten.

Veel geld levert de vereffening in elk geval niet op. Uit het midden januari neergelegde vereffeningsrapport bleek al dat de verkoop van de Arco-vennootschappen Arcopar, Arcoplus, Arcofin en Arcosyn zo'n 738 miljoen euro had opgeleverd. Daar stonden voor 542 miljoen euro uitgaven tegenover, waardoor een saldo van zo'n 200 miljoen overbleef. Daar zou nog 50 tot 100 miljoen euro bijkomen, omdat er ook een regeling is gevonden voor de obligaties van het vroegere Artesia en de aandelen van Auxipar.



Illegale staatssteun

Omdat er Arco nog een Europese boete van 146 miljoen euro boven het hoofd hangt wegens illegale staatssteun, dreigt van de vereffening uiteindelijk niet veel meer dan 50 tot 100 miljoen euro over te blijven.



Beweging.net, de staatsbank Belfius en de Belgische staat zullen dus het overgrote deel van de vergoeding voor de gedupeerde coöperanten moeten betalen. Bij de regeringsonderhandelingen is vastgelegd dat de Arco-coöperanten voor 600 miljoen euro zullen worden vergoed, waardoor ze 40 procent van hun uitstaande kapitaal recupereren.



Taskforce

Premier Charles Michel richtte een taskforce op, die een plan B moet uitwerken en al een paar keer is bijeengekomen. Alle partijen zijn er bovendien van overtuigd dat het dossier nu moet worden opgelost, al was het maar omdat de Arco-erfenis een beursgang of een privatisering van Belfius in de weg staat.