Duizenden banen op de tocht bij staalbedrijf ThyssenKrupp

Door: redactie

12/04/17 - 00u25 Bron: Belga

Een staalarbeider aan het werk in de fabriek van ThyssenKrupp in Duisburg, Duitsland. © epa.

Bij de staaltak van het Duitse industrieconcern ThyssenKrupp staan volgens vakbond IG Metall duizenden banen op de tocht. De besparingsplannen die het Duitse bedrijf vorige week aankondigde zouden tot 4000 van de 27.000 arbeidsplaatsen bij het onderdeel kunnen raken.

Dat stelde een bestuurder van de vakbond vandaag na het inzien van interne documenten. De vakbondsman liet daarbij meteen weten dat het bedrijf acties tegemoet kan zien. Een woordvoerder van ThyssenKrupp ontkende de cijfers echter en reageerde met de mededeling dat nog niet vaststaat wat de personele gevolgen zijn van de voorgenomen bezuinigingsslag van 500 miljoen euro.



Overcapaciteit

ThyssenKrupp neemt zijn organisatie op de schop in verband met de overcapaciteit in de markt. De Duitsers zijn daarom tevens in gesprek met Tata Steel, het Indiase moederbedrijf met vestigingen in Luik en Duffel, over een mogelijke samenvoeging van hun Europese staalactiviteiten. Daarmee zouden eveneens kosten worden bespaard. Bij de werknemers van beide bedrijven bestaan echter al langer grote zorgen over eventueel banenverlies en sluiting van vestigingen.



Tegen

IG Metall herhaalde vandaag tegen het fusievoornemen te zijn. De bond vindt daarbij dat ThyssenKrupp moet wachten met eventuele saneringen totdat er in de gesprekken met Tata een knoop is doorgehakt.