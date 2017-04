Loodsen akkoord met voorstel Weyts

Door: redactie

11/04/17 - 23u57 Bron: Belga

De loodsen van ACOD hebben vandaag ingestemd met het akkoord dat de vakbond met minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft afgesloten. Zo wordt vernomen bij adjunct-secretaris Eddy Hendryckx. Daarmee lijkt de rust opnieuw weer te keren in het loodswezen na enkele woelige weken.

ACOD zat maandag met minister Weyts aan tafel. De vakbondleden wensten een aantal grieven over te maken in de lopende hervorming van het loodswezen. Ze wezen onder meer op de noodzaak voor een goede eindeloopbaanregeling.



Optimalisatieplan

Weyts verschafte duidelijkheid over de uitvoering van het optimalisatieplan dat moet zorgen voor meer efficiëntie en een betere dienstverlening. De verduidelijkingen gingen volgens de minister over de eindeloopbaanmaatregel, waarbij oudere werknemers meer rust kunnen genieten na uitgevoerde loodsopdrachten en die kan gelden vanaf de leeftijd van 58 jaar voor wie er aanspraak op wenst te maken. Ook zijn toekomstige wervingen geduid, rekening houdend met toekomstige trafiekverwachtingen voor de scheepvaart.



Geen moeilijkheden voorzien

Het akkoord werd vandaag voorgelegd aan de achterban, al werden geen moeilijkheden meer voorzien. "Zoals verwacht is dit in orde gekomen", zegt Hendryckx. Alle acties zijn daarmee van de baan, klinkt het nog.



Eerder drukte Weyts de hoop uit dat er door het akkoord in het loodswezen nu een lange periode van sociale rust aanbreekt.