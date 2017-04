"Treinfusie Bombardier en Siemens in de maak"

Bewerkt door: mvdb

11/04/17 - 22u39 Bron: ANP

Bombardier in Brugge produceert de trams van De Lijn. © belga.

Het Duitse technologieconcern Siemens is in gesprek met de Canadese producent van transportmiddelen Bombardier over een mogelijke samenvoeging van hun treinendivisies. Daardoor zou een bedrijf ter waarde van ruim 10 miljard euro kunnen ontstaan.

De Bombardier-fabriek in het Duitse Henningsdorf. © epa.

De treinentak van Siemens is vooral bekend als fabrikant van de hogesnelheidstrein ICE, maar maakt ook stadstrams en spoorapparatuur. Bombardier levert onder meer de locomotieven van de Intercity Direct-treinen op het Nederlandse HSL-spoor. De twee bedrijven trekken al langer samen op bij aanbestedingen in Europa.



De gesprekken zijn volgens persbureau Bloomberg eerder dit jaar begonnen. De uitkomst is nog onzeker, ook omdat een eventuele deal op verzet kan rekenen van de vakbonden en mogelijk ook toezichthouders. Samen zouden Siemens en Bombardier een erg sterke marktpositie krijgen in Europa.



Reorganisatie

Bombardier verkeert in zwaar weer door vertragingen en kostenoverschrijdingen bij de ontwikkeling van een nieuwe serie vliegtuigen. Het bedrijf kondigde vorig jaar een reorganisatie aan waardoor wereldwijd vele duizenden banen komen te vervallen. Bombardier heeft onder meer een vestiging in Brugge. Om de financiële positie te verbeteren werd bovendien een belang van 30 procent in de treinendivisie verkocht aan een investeerder.



Siemens heeft de laatste jaren ook een aantal fikse tegenvallers moeten slikken. Europese treinenbouwers kampen met steeds fellere concurrentie van Chinese branchegenoten. Om die beter het hoofd te kunnen bieden werd eerder gedacht aan een fusie met het Franse Alstom, dat op het gebied van energie een aanwinst had kunnen zijn.

De energietak van Alstom viel evenwel in handen van het Amerikaanse General Electric (GE). Siemens besloot daarop eerst intern orde op zaken te stellen.