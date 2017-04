Goudprijs naar hoogste stand in vijf maanden

KVE

Onzekerheid op de financiële markten door geopolitieke risico's heeft ervoor gezorgd dat de goudprijs dinsdag gestegen is tot het hoogste niveau in vijf maanden. In de late namiddag moest voor een ounce (31,1 gram) 1.273,81 dollar betaald worden, of de hoogste stand sinds 11 november 2016.