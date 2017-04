Bel20 zet stapje terug

KVE

11/04/17 - 19u06 Bron: Belga

© photo news.

Een zwakke start van de beurs van Wall Street speelde de Brusselse aandelenmarkt dinsdag parten. De Bel20-index sloot af op 3.807,60 punten. Dat was 0,38 procent lager dan daags voordien.

Het grootste dagverlies bij de aandelen die meetellen voor de berekening van de graadmeter was voor Bekaert, dat 1,49 procent wegzakte tot 44,73 euro. AB InBev volgde met een malus van 1,05 procent om af te sluiten op 103,30 euro. KBC verloor 0,71 procent bij een slotkoers van 61,71 euro. De fondsengroep Fidelity liet zijn belang in de financiële groep onder de drempel van 3 procent zakken.



Op de brede markt gleed Ablynx 3,47 procent weg tot 10,87 euro. Celyad bond 2,69 procent in tot 28,22 euro. Maandag was het biotechbedrijf er nog 7,41 procent op vooruitgegaan.



Econocom leed een beperkt verlies van 0,04 procent bij een slotkoers van 13,61 euro. De informaticagroep rondde de vervroegde aflossing van een converteerbare obligatielening af. Het gros ervan werd omgezet in nieuwe aandelen, een restant werd in cash uitbetaald. Sinds begin dit jaar zorgde dit voor een daling van de schuldenlast met 134 miljoen euro en een stijging van het kapitaal met 183 miljoen euro.



Winst was er bij de grote waarden vooral voor Cofinimmo (+ 0,51 procent tot 109,25 euro) en Colruyt (+ 0,47 procent tot 45,71 euro).



Op de tweede rij steeg Envipco 12,16 procent tot 8,95 euro, terwijl Van de Velde 4,11 procent meer waard werd bij een slotkoers van 56,49 euro.



Montea wist 1,06 procent te winnen bij een slotkoers van 47,00 euro. De vastgoedgroep rondde de verwerving van twee projecten op Brucargo af. Een nieuw complex voor DHL vergde een investering van 30,5 miljoen euro, een pand voor Saco Groupair kostte 3,6 miljoen euro. De verhuring ervan levert een rendement op van respectievelijk 7,3 en 7,8 procent.



Leasinvest klom 0,76 procent tot 106,00 euro. Ackermans & van Haaren (- 0,31 procent tot 146,95 euro) nam het belang van haar dochter Extensa in de vastgoedonderneming over, zodat de holding nu rechtstreeks 30,01 procent van alle aandelen controleert.