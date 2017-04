Zo veel verdienen de Belgische bankbazen

SPS

11/04/17

Max Jadot.

Max Jadot, al jaren CEO bij BNP Paribas Fortis, blijft de best betaalde bank-CEO van het land, zo blijkt uit het jaarverslag van de bank. Hij werd het voorbije jaar wel op de hielen gezeten door Johan Thijs van KBC.

Jadot verdiende in 2016 precies 1.697.036 euro bruto, zo staat in het jaarverslag. Zijn vast loon bleef onveranderd op 928.513 euro, maar onder meer de meerjarige variabele vergoeding (98.000 euro) en de bestuurdersvergoedingen (111.016 euro) lagen iets hoger dan in 2015. Hij is in dienst als zelfstandige.



Jadot wordt op de hielen gezeten door Johan Thijs, de CEO van KBC. Die verdiende in 2016 dik 1,52 miljoen euro bruto. Daarvan was 1,125 miljoen vaste vergoeding. De rest is variabel loon. Er werd voor Thijs in 2016 ook een pensioentoelage van 511.121 euro gestort.



Op de derde plaats staat de voorzitter van het directiecomité van Belfius, Marc Raisière. Die verdiende vorig jaar ruim 585.000 euro bruto, waarvan 575.000 vast en ruim 10.000 euro onkostenvergoedingen, blijkt uit het jaarverslag. De Belfius-topman kreeg ook een variabel loon van 198.617 euro toegezegd, maar de betaling daarvan is gespreid over zeven jaar als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een eerste tranche werd begin 2017 betaald. Daarnaast werd voor Raisière ook nog bijna 100.000 euro aan groepsverzekering en 34.000 euro andere verzekeringspremies gestort.