Weyts en ACOD komen tot akkoord over loodsen: "En nu hopen op periode van sociale rust"

10/04/17 - 22u45 Bron: Belga

Archiefbeeld haven van Antwerpen. © Belga.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en de socialistische vakbond ACOD zijn deze avond tot een vergelijk gekomen over het loodswezen. De vakbond bevestigt dat er een akkoord is dat "absoluut verdedigbaar is naar de achterban toe". Onder meer het voornaamste twistpunt, de eindeloopbaanregeling, lijkt weggewerkt te zijn.

De bij ACOD aangesloten loodsen voerden vrijdag en afgelopen weekend actie omdat ze zich niet konden vinden in de hervormingsplannen die minister Weyts voor het loodswezen op tafel heeft liggen. De onafhankelijke vakbond VSOA verklaarde zich na onderhandelingen met Weyts wel akkoord. Vandaag kwam het tot een gesprek op het kabinet van Weyts, nadat de stiptheidsacties voorlopig waren opgeschort.



"Na lange besprekingen op het kabinet van de minister Weyts zijn we overeengekomen dat er - wat de loodsen betreft- een hopelijk lange periode van sociale rust aanbreekt", laat het kabinet van Weyts weten. "De minister verschafte verduidelijkingen bij de uitvoering van het optimalisatieplan, dat moet zorgen voor meer efficiëntie en betere dienstverlening van het loodswezen, en de uitvoering van maatregelen die vervat zitten in het akkoord van maart 2016. Dit laatste akkoord werd door ACOD niet gesteund."



De "verduidelijkingen" gingen volgens het kabinet van Weyts onder meer over de eindeloopbaanmaatregel waarbij oudere werknemers meer rust kunnen genieten na uitgevoerde opdrachten. Die maatregel zou ook gelden vanaf de leeftijd van 58, voor wie er aanspraak op wenst te maken. "Daarnaast werden de toekomstige personeelswervingen geduid, waarbij ook rekening zal worden gehouden met toekomstige trafiekverwachtingen", klinkt het. Lees ook Loodsen gaan voort met stiptheidsacties: dertigtal schepen in de wachtrij Minister van Mobiliteit Ben Weyts. © belga.