Société Générale laat rekeningen trader Kerviel blokkeren

10/04/17 - 20u24 Bron: Belga

Trader Jerome Kerviel, hier in september 2016, bracht in voorjaar 2008 zijn werkgever Société Général bijna ten val. © epa.

De bankrekeningen van Jerome Kerviel zijn geblokkeerd door een deurwaarder, op vraag van de Franse bank Société Générale. De Franse trader bracht die bank enkele jaren geleden bijna ten val met zijn speculatieve beleggingen. Société Générale eist nog een miljoen euro schadevergoeding en schakelde nu een deurwaarder in.

Ook het geld van zijn uitgever, voor het boek dat Kerviel schreef over zijn perikelen, werd in beslag genomen.



Na jaren van procederen veroordeelde het hof van beroep van Versailles Kerviel tot 1 miljoen euro schadevergoeding. Dat was wel een pak minder dan de 4,9 miljard euro in eerste aanleg, in 2010. Kerviel kreeg ook vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel.