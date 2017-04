Vakbondsactie aan zeven Ikea-vestigingen: "Ikea is rechtstreeks verantwoordelijk voor sociale dumping"

Bewerkt door: ADN

10/04/17 - 10u29 Bron: Belga

© photo news.

BTB, de socialistische vakbond voor de transportsector, voert vandaag actie aan zeven Ikea-vestigingen in België, omdat Ikea transportopdrachten stelselmatig zou toewijzen aan de goedkoopste aanbieder. "Ikea is hiermee rechtstreeks verantwoordelijk voor sociale dumping", klinkt het. Onder de koepel van de International Transport Workers' Federation (ITF) wordt ook in andere landen actie gevoerd.