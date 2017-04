Bijna 15.500 Fransen als uitzendkracht aan de slag in Belgische bedrijven

KVDS

8/04/17 - 06u26 Bron: Belga

In 2016 waren er 15.482 uitzendkrachten met de Franse nationaliteit aan de slag in Belgische bedrijven, voornamelijk in het zuiden van West-Vlaanderen. Een jaar eerder waren dat er 13.385, in 2012 nog 10.384. Dat blijkt uit cijfers van Federgon, de federatie van HR-dienstverleners. Daarmee zijn de Fransen qua nationaliteit de belangrijkste groep buitenlandse uitzendkrachten in België, voor de Nederlanders.