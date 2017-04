CEO Bel20-bedrijf verdient gemiddeld 1,96 miljoen euro

Door: redactie

8/04/17 - 05u10 Bron: Belga

Ian Gallienne en Gérard Lamarche, CEO's van investeringsmaatschappij GBL © photo news.

De topman of -vrouw van een groot beursgenoteerd bedrijf in ons land verdiende in 2016 gemiddeld 1,96 miljoen euro. Dat is 2,1 procent meer dan in 2015, blijkt zaterdag uit het jaarlijkse salarisoverzicht van De Tijd. Ter vergelijking: het brutojaarloon van de gemiddelde werknemer in de privésector steeg vorig jaar met slechts 0,9 procent.