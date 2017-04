Brusselse beurs negeert bombardement in Syrië

Door: redactie

7/04/17 - 18u59 Bron: Belga

© belga.

Het Amerikaanse bombardement in Syrië en de terreurdaad in Stockholm hadden vandaag nauwelijks of geen impact op de Brusselse beurs. Bij negentien van de twintig aandelen die meetellen voor de berekening van de Bel20-index bedroeg het verschil met daags voordien minder dan 0,60 procent. De graadmeter sloot uiteindelijk met een minieme malus van 0,04 procent bij een slotnotering van 3.819,44 punten.

Galapagos was de enige elitewaarde met een significante beweging. De biotechtitel viel 1,82 procent terug tot 83,06 euro. Daarmee liet hij wat stoom af na de sterke opmars van de jongste weken. Aperam volgde met een verlies van 0,54 procent bij een slotkoers van 46,05 euro. Maar ook bij de winnaars viel weinig animo te noteren. Een vooruitgang van 0,34 procent bij een slotkoers van 13,45 euro volstond om Engie te laten uitroepen tot best presterende grote aandeel van de dag.



Iets meer beweging was er op de brede markt. Option en Smartphoto kleurden er het diepst rood. De specialist in het internet der dingen verloor 8,75 procent om af te sluiten op 0,15 euro, het fotodienstenbedrijf gleed 4,61 procent weg tot 1,45 euro.



Aan de andere kant herstelde ABO Group 8,89 procent tot 2,94 euro. Woensdag was het aandeel nog 5,37 procent teruggevallen, donderdag ging er extra 4,26 procent af.



Ter Beke wipte 5,92 procent hoger tot 177,00 euro. KBC Securities trok het koersdoel voor het voedingsbedrijf op van 150 naar 190 euro.



Kinepolis eindigde 0,91 procent hoger op 48,15 euro. De bioscoopgroep draagt gewezen Van de Velde-topman Ignace Van Doorselaere voor als bestuurder.



Care Property Invest werd 0,67 procent meer waard bij een slotkoers van 20,20 euro. Pensio B, een pensioenfonds uit de bouwsector, bouwde een belang van 3,13 procent op in de vastgoedonderneming.



Xior tikte 0,52 procent hoger af op 36,60 euro. De investeerder in studentenvoorzieningen rondde de aankoop van een kantorencomplex in Amstelveen af. Het zal worden omgebouwd tot studentencampus. De totale investering in aankoop en herontwikkeling zal zowat 30 miljoen euro bedragen.



Retail Estates boekte een beperkte winst van 0,38 procent bij een slotkoers van 76,27 euro. De vastgoedonderneming rondde de overname van Hainaut Retail Invest af. Een gedeelte van de aankoopsom - goed voor 11,3 miljoen euro - werd betaald met nieuwe aandelen, die tegen 65 euro per stuk werden uitgegeven.