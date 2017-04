Unizo geeft kwaliteitslabel 'Handmade in Belgium' aan 471 ondernemers

MVDC

6/04/17 - 17u50 Bron: Belga

Bakkerij Rabaut in Poperinge is één van de 471 ondernemingen die het 'Handmade in Belgium'-label in ontvangst mag nemen. © Foto Michael Depestele.

471 Belgische ondernemers mochten het kwaliteitslabel 'Handmade in Belgium' (HIB) ontvangen van zelfstandigenorganisatie Unizo. Bovendien worden nog eens 52 aanvragen behandeld. Dat blijkt uit een navraag bij Unizo. Het label viert deze maand zijn vierde verjaardag.

De 'Handmade in Belgium-labels' worden enkel uitgereikt aan kleinschalige ondernemers met maximum 20 werknemers. Een substantieel onderdeel van het assortiment moet minstens voor de helft met de hand zijn geproduceerd. "Het belangrijkste criterium is dat het product de handtekening van de maker draagt, een soort 'personal touch' waardoor het verschil gemaakt wordt met industriële productie. Bij een bakker gaat het dan bijvoorbeeld om het soort bloem dat wordt gebruikt voor de smaak van het product", legt Sofie De Ville, adviseur HIB bij Unizo, uit.