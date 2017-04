Bourgeois feliciteert luierfabrikant Ontex met marktuitbreiding: "Niet bang voor Trump"

MVDC

De Belgische luierfabrikant Ontex wil vanuit Mexico zijn slag slaan op de Amerikaanse markt. Dat de Amerikaanse president Donald Trump geen Mexicaanse import wil, maakt het bedrijf niet bang. Dat bleek tijdens een bezoek van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) aan de Ontex-kantoren in Brazilië.

Ontex is een luierbedrijf oorspronkelijk uit Erembodegem. Het bedrijf is aan een snelle expansie bezig. In Mexico nam Ontex vorig jaar 'Grupo Mabe' over en even later werd in Brazilië de afdeling 'persoonlijke hygiëne van Hypermarcas' ingelijfd, de lokale nummer één voor incontinentieproducten. Reden genoeg voor Bourgeois om Ontex te gaan feliciteren tijdens zijn economische missie in Brazilië en Peru. Lees ook Omzet Ontex strandt net onder 2 miljard euro

Bourgeois werd verwelkomd door Armando Amselem, een vlotte Catalaan die de leiding heeft over de 'Americas divisie' van Ontex. Amselem vertelde Bourgeois, dat zijn bedrijf via Brazilië verder wil groeien in Zuid-Amerika en tegelijk vanuit Mexico de Amerikaanse markt wil overnemen. Ontex heeft ook een fabriek in Tijuana, vlak bij de Amerikaanse grens.

Na de afronding van de overname van Grupo Mabe kwam in de Verenigde Staten Donald Trump aan het roer. Trump wil hoge importheffingen invoeren voor ondernemingen die willen uitbreiden via Mexico. Bovendien kreeg de Mexicaanse munt ook klappen en dat is niet in het voordeel van Ontex. Trots op #Ontex van VL familiebedrijf tot sterke wereldspeler oa dankzij: innovatie & milieuvriendelijke producten pic.twitter.com/4KSY1hZYkv — Geert Bourgeois (@GeertBourgeois)

De hoge importheffing maakt Amselem niet ongerust. "Ik ben een optimist", zei hij. "Er komen misschien douanetarieven voor zware industrie en auto's, maar voor kleine consumentengoederen zie ik het niet gebeuren. Dat zou de koopkracht voor de Amerikaanse consumenten te veel beïnvloeden." Hij stelde ook vast dat de Mexicaanse peso aan het herstellen is tenopzichte van de dollar.