7 op 10 nachtwinkels in overtreding

DIETER DUJARDIN

5/04/17 - 05u00

© James Arthur.

7 op de 10 nachtwinkels zondigen tegen de regels rond openingsuren, sluitingsdagen of prijsaanduiding. Dat blijkt uit een ­steekproef van de economische inspectie. Kris Peeters (CD&V) roept de parketten op om te vervolgen.

De FOD Economie ontvangt steeds meer klachten van handelaars die opmerken dat nachtwinkels vaak ook als dagwinkels ­opereren. Daarom werd vorig jaar beslist om een ­onderzoek in te stellen. Tussen september en december 2016 bezocht de economische inspectie 344 winkels en dat leverde stevige resultaten op. Zo houdt liefst 36% zich niet aan de sluitingsuren. "Een nachtwinkel mag alleen open zijn tussen 18 en 7 uur, maar steeds meer zaken blijken open van de ­middag tot middernacht", zegt ­minister van Economie Kris Peeters.



Bovendien respecteert 44% de verplichte sluitingsdag niet. Bij 1 op de 3 zaken waren de prijzen van de goederen niet duidelijk ­genoeg aangeduid. Peeters tilt zwaar aan de resultaten. "7 op de 10 van de gecontroleerde zaken die zondigen tegen de regels: dat is enorm veel. Ik heb de inspectie opdracht gegeven dit van dichtbij te blijven opvolgen en vraag de parketten om te vervolgen. Dit is oneerlijke concurrentie. Als het niet tot strafrechterlijke vervolging komt, kan de inspectie zelf boetes tot 27.500 euro opleggen en zullen de betrokken ­gemeenten ingelicht worden", aldus de ­minister.



