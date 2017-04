Consultatiefase bij Yusen Logistics beëindigd

Door: redactie

De directie en vakbonden van Yusen Logistics Courcelles, een onderaannemer van graafmachineproducent Caterpillar in Gosselies, hebben deze middag de informatie- en consultatiefase van de Renault-procedure afgerond. Dat lieten de vakbonden deze avond weten.

Gisteren sprak het personeel van Yusen Logistics zich uit over het laatste voorstel van de directie over de ontslagvergoedingen. Dat werd door 84,4 procent goedgekeurd, waardoor de eerste fase van de Renault-procedure kon afgesloten worden.



Tweede fase

De komende dagen moet de tweede fase van start gaan. Aangezien er al een akkoord is over het sociaal plan, zal de inhoud ervan redelijk beperkt zijn.



Bij Yusen Logistics verdwijnen door de sluiting van Caterpillar België 120 banen.