"Tekenend voor wat je als ondernemer meemaakt in Brazilië": Bourgeois moet wachten op Brugse Zot

4/04/17 - 23u44 Bron: Belga

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft tijdens een evenement in Sao Paulo een eerste Braziliaanse Brugse Zot van het vat getapt. Hij moest er wel geduld voor uitoefenen: de Brazilianen zaten zonder gas.

Brouwerij De Halve Maan uit Brugge had een chic restaurant afgehuurd om zijn Brugse Zot en Straffe Hendrik te lanceren in Brazilië. Bedoeling was dat Bourgeois zou speechen en aansluitend de eerste Brugse Zot van het vat zou tappen. Dat liep mis, want om bier te tappen is gas nodig en de gasfles was leeg. Na een halfuurtje arriveerde een nieuwe gasfles en lukte het alsnog.



"Het is tekenend voor wat je als ondernemer meemaakt in Brazilië", zegt CEO Xavier Vanneste van De Halve Maan. De lancering in Brazilië vergde een hele voorbereiding en er is volgens de CEO jaren over gepraat. Net als in Mexico, waar de brouwerij vorig jaar zijn eerste stappen zetten, is de bureaucratie er een uitdaging. De Halve Maan is al in een dertigtal landen actief.