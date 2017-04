Patrick Lefevere treft schikking met fiscus, "maar geen schuldbekentenis"

avh

3/04/17 - 17u09 Bron: Belga

Patrick lefevere gisteren voor aanvang van de Ronde van Vlaanderen © photo news.

Quick Step Floors-manager Patrick Lefevere en zijn vrouw treffen een minnelijke schikking met de fiscus. Dat hebben hun advocaten vandaag gezegd aan de Kortrijkse strafrechter. "Dit is weliswaar geen schuldbekentenis", benadrukt meester Johan Speecke.

Samen met enkele toprenners en managers van het team kwamen Lefevere en zijn echtgenote in opspraak tijdens een onderzoek door de BBI. De renners sloten een akkoord met de fiscus, maar de ploegmanager zelf en zijn vrouw deden dat niet. Zij werden dan ook als enigen doorverwezen naar de strafrechter.



Nu heeft het koppel alsnog een deal met de fiscus gesloten. Over het precieze bedrag doen de advocaten geen uitspraak, maar het gaat over meerdere honderdduizenden euro's. "We bekennen hiermee geen schuld. We willen er wel voor zorgen dat dit geregeld is. Ja, we betalen nu mogelijk wat teveel, maar dat nemen we er dan ook bij", aldus de advocaten.



De bedragen in het dossier zijn uiteenlopend. Zo wordt er ruim 80.000 euro aan start- en prijzengeld weerhouden waarop geen belastingen zouden zijn betaald. De hoofdmoot is echter het zogenaamde imago- of portretrecht. Het gaat om zowat 15 miljoen euro. "Ten tijde van de raadkamer, moesten we 103 procent van dat bedrag terugbetalen. Het gaat om geld dat we niet meer hebben. Dat was de doodsteek. We hadden meer tijd nodig om een realistische overeenkomst te sluiten, waar we nu in geslaagd zijn. Fiscaal wordt alles in orde gebracht. Er was nooit opzet in het spel", zegt Speecke.