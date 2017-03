Optima-topman Piqueur voor onderzoekscommissie: "Blij dat ik eindelijk mocht komen"

SPS

Jeroen Piqueur, hoofdaandeelhouder van de failliete Optima Bank, is nog niet verhoord door de Gentse onderzoeksrechter die een strafonderzoek tegen hem heeft ingesteld. Dat zei hij in de wandelgangen van de Kamer, waar hij achter gesloten deuren kwam getuigen voor de Optima-onderzoekscommissie. "Ik heb daar nog niets over gehoord", verklaarde een licht verbaasde Piqueur. Zijn advocaat merkte op dat hij ervan uitgaat dat dat op een bepaald moment wel zal gebeuren.

Piqueur zei daarentegen wél blij te zijn eindelijk voor de Optima-onderzoekscommissie te mogen verschijnen. "Ik ben blij dat ik ben mogen komen, na lang wachten. Ik heb mijn versie kunnen geven en bewijsstukken overhandigd", klonk het. Piqueur herhaalde dat hij niet begreep waarom Optima Bank failliet is moeten gaan. "Het passief en het sociaal passief hadden vermeden kunnen worden." De zakenman verklaarde ook nog "correct" te zijn behandeld door de Kamerleden.



De hoorzitting vandaag achter gesloten deuren nam een tweetal uur in beslag. Er werden slechts enkele algemene vragen gesteld. Dat was een bewuste keuze, verklaarden verschillende Kamerleden, om zeker niet in het vaarwater van het gerechtelijk onderzoek te komen. Peter De Decker (N-VA): "We hebben geen zicht op wat er gebeurt in het gerechtelijk onderzoek en dat is ook normaal, door de scheiding der machten. Maar dat maakt dat we constant moeten opletten."



De getuigenis van Piqueur voor de Optima-onderzoekscommissie draaide hoofdzakelijk rond de relatie met de Nationale Bank en de FSMA. "Wat ons vooral interesseerde is zijn versie over hoe de overname tot stand is gekomen, welk businessmodel men hanteerde, waarom de aanbevelingen van de toezichthouder op een bepaald moment niet werden gevolgd en de gang van zaken de laatste maanden, met de aanstelling van een commissaris", verklaarde commissievoorzitter Eric Van Rompuy (CD&V). "Ik heb bij aanvang van de zitting ook duidelijk aan Piqueur gezegd dat we hier niet de gemeenteraad van Gent zijn, en evenmin de rechtbank." Lees ook IN BEELD: de luxevilla die Optima-topman Piqueur moet verkopen

