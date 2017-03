Onderhandelingen mislukt: Bricowinkels in Brussel en Wallonië dit weekend dicht

Bewerkt door: FT

31/03/17 - 11u54 Bron: Belga

De nieuwe Bricowinkel in Zemst. © David Legreve.

Het merendeel van de doe-het-zelfwinkels van Brico in Wallonië en Brussel zal dit weekend de deuren niet openen. Volgens de socialistische bediendenbond liepen de onderhandelingen over het nieuwe groeiplan spaak. Dat zegt Myriam Delmée, ondervoorzitter van BBTK. Er verdwijnt een honderdtal banen en het personeel zou moeten inleveren.

Volgens Delmée wordt er vandaag reeds gestaakt op enkele administratieve diensten van de Bricogroep - het gaat onder meer om Brico, Brico Plan-It en Brico City. In Vlaanderen zullen er dit weekend weinig werkonderbrekingen zijn, zegt ze. "Het gaat vooral om Wallonië en Brussel."



Deze week faalden de onderhandelingen over het plan 'Back to Growth'. De directie maakte bekend dat het wil besparen op lonen en vraagt meer flexibiliteit, aldus de vakbond. Er waren deze week al stakingen in enkele winkels, vooral in het Brusselse, maar dit weekend dreigt de 'blokkade' totaal te zijn. Brico telt zowat 3.000 medewerkers in 159 winkels in ons land.



Bij de voorstelling van de vernieuwde winkel in Zemst zei CEO Dieter Struye gisteren, donderdag, nog dat een honderdtal banen verdwijnt in enkele winkels waar historisch een teveel aan personeel is gegroeid. Het gaat niet om een herstructurering, klonk het toen.