Belgen verwerven aandeel in airbag-gigant

29/03/17 - 01u15 Bron: Belga

Een vrouw installeert een airbag in een Volkswagen. © getty.

De Nederlandse maker van hoezen voor airbags ALT Technologies komt in Belgische handen. De aan de beurs in Brussel genoteerde investeerder Gimv neemt een meerderheidsbelang in het bedrijf over van de Amsterdamse investeringsmaatschappij Standard Investment. De Belgen worden voor ongeveer twee derde eigenaar. De rest van de aandelen is van het management van ALT. De overnamesom is niet bekendgemaakt.