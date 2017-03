OPINIE: "Het basisinkomen is ook voor toekomst met robots het antwoord"

Nele Lijnen

28/03/17 - 20u55

Open Vld-Kamerlid en eerste schepen van Hechtel-Eksel Nele Lijnen is een petitie gestart om het basisinkomen onder de aandacht van de regering te brengen. In haar boek 'Win For Life' oppert ze voor een basisinkomen dat de weg naar vrijheid en creativiteit moet plaveien en voor HLN.be legt ze uit waarom dat basisinkomen hét antwoord is op een toekomst met robots. "Ons huidige systeem maakt me boos."

"Door een robotdividend of een basisinkomen profiteert iedereen mee van de financiële baten van robots." De nieuwe metser in Groot-Brittannië heet SAM. Dat lezen we vandaag online in Het Laatste Nieuws. SAM is een robot, die wel 6 keer sneller metst dan mensen. SAM wordt niet moe of ziek en kan als het van hem afhangt 24u aan een stuk werken en 7 dagen op 7. Deze mets-robot staat op het punt de bouw ook in ons land te veroveren. Hij is nog niet in België gelanceerd maar dat is een kwestie van tijd.



Robots als SAM zijn niet meer weg te denken. Ze zullen er in alle mogelijke domeinen en economische takken robots komen. Robots en mensen kunnen in de toekomst samen deel uitmaken van de arbeidsmarkt, maar het zal in een andere rol zijn voor de mens. Maar mensen zonder de juiste talenten dreigen uit de boot te vallen en in armoede te belanden. In het huidig systeem zal er alleen maar meer ongelijkheid gecreëerd worden. En mensen achter laten, daar pas ik voor. Het basisinkomen is het antwoord voor een toekomst met robots. Lees ook "Met basisloon ga je naar Waals model"

Mens en machine zijn een geweldig team In mijn boek Win for life stelt professor Robotica Bram Vanderborght dat mensen en machines een geweldig team zijn samen. Een nieuwe samenleving stelt mens en robot centraal. Maar dan dringen zich wel nieuwe verdelingsvraagstukken op. We staan voor een toekomst vol bedreigingen en uitdagingen maar vooral ook met gigantische opportuniteiten waar we als maatschappij veel bij kunnen winnen. Als we tenminste durven kijken met een open geest naar de toekomst. Robots zullen morgen en overmorgen mee welvaart en groei creëren. Door een robotdividend of een basisinkomen profiteert iedereen mee van de financiële baten van robots. Door goed beleid kunnen we de technologische uitdagingen ombuigen in opportuniteiten om nieuwe economische markten te creëren en innovatieve oplossingen te zoeken.

"Ons huidige systeem maakt me boos" "Als je vandaag zonder werk valt, moet je door een administratieve mallemolen voor je een uitkering krijgt." Een basisinkomen is een vast bedrag per maand dat aan elke Belg door de overheid betaald wordt, een leven lang en onvoorwaardelijk. Dat klinkt misschien absurd want het gaat in tegen ons traditioneel denkpatroon en alles wat ons is aangeleerd. Maar de complexe sociale zekerheid van vandaag biedt geen zekerheid meer voor de toekomst. Een toekomst waarin robots een veel grotere rol zullen spelen op de arbeidsmarkt. In plaats van verbouwingen aan de huidige sociale zekerheid moeten we een nieuw huis bouwen dat eenvoudig en betaalbaar is en gelijke startkansen geeft aan iedereen. Een nieuw huis dat fraude onmogelijk maakt. Ons huidige systeem maakt me boos. Het zorgt voor ongelijkheid en de overheid legt op wat we allemaal niet mogen als we een uitkering krijgen. Als je vandaag zonder werk valt, moet je door een administratieve mallemolen voor je een uitkering krijgt. En als je daar bovenop enkele uren wil gaan werken, dan valt die uitkering weg, tenzij je het in het zwart probeert.

Is het basisinkomen haalbaar? Is het basisinkomen haalbaar? Ja en we kunnen vandaag al belangrijke stappen zetten. Er is ondertussen al veel geschreven over het basisinkomen. Door en voor tegenstanders. Maar er ontbreken vandaag becijferde modellen door onafhankelijke instanties. Om het nieuwe huis van onze sociale zekerheid te bouwen heb je "architecten" nodig zodat de fundamenten kunnen uitgetekend en berekend worden. Binnen de schoot van het Federaal Planbureau moet een nieuwe cel gecreëerd worden, een "Start-up voor de toekomst", om het nieuwe huis uit te tekenen. Belangrijke vragen die in dat onderzoek moeten gesteld worden zijn: Zullen mensen zich actiever gedragen als ze niet langer bang moeten zijn voor het verlies van hun uitkering? Zal het basisinkomen de werkdruk in de samenleving verlichten? Zullen er minder burn-outs en bore-outs zijn? Welk rekenmodel kan worden ontwikkeld? ... Een goed onderbouwd onderzoek, daar kan niemand iets op tegen hebben toch?