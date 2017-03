Telenet wil voorzitter fikse opslag geven

Bewerkt door: ADN

25/03/17 - 15u35 Bron: Belga

© belga.

Telenet zal zijn aandeelhouders op 26 april voorstellen om de vaste vergoeding voor de voorzitter van de raad van bestuur, momenteel Bert De Graeve, op te trekken van 100.000 naar 120.000 euro per jaar. Dat blijkt uit het jaarverslag van het telecombedrijf. Ook introduceert Telenet enkele nieuwe vergoedingen.

Telenet wil ook de zitpenningen per vergadering voor de onafhankelijke bestuurders verhogen van 2.500 naar 3.500 euro, met een bovengrens van 24.500 euro per jaar. De drie onafhankelijke bestuurders zijn momenteel Bert De Graeve, Jo Van Biesbroeck en Christiane Franck. Zij krijgen ook een vaste vergoeding van 45.000 euro per jaar, die niet wordt gewijzigd.



Daarnaast zetelen nog CEO John Porter (onbezoldigd) en zes bestuurders namens de Liberty Global Groep, de Amerikaanse meerderheidsaandeelhouder van Telenet. Zij krijgen minder dan de onafhankelijke bestuurders: jaarlijks 12.000 euro vast en voor iedere bijgewoonde vergadering 2.000 euro. De jaarlijkse vaste vergoedingen worden wel pas uitbetaald als de bestuurder minstens de helft van de geplande vergaderingen bijwoont. Vorig jaar vergaderde de raad van bestuur negen keer.



Heisa

Voor het bijwonen van de vergaderingen van de comités kende Telenet tot nu toe geen bijkomende vergoedingen toe. Als de aandeelhouders het goed vinden, komt daar verandering in. Telenet wil een zitpenning van 4.000 euro per vergadering invoeren voor de voorzitter van het auditcomité en van 3.000 euro per vergadering voor de andere onafhankelijke bestuurders die zetelen in dat comité. De onafhankelijke bestuurders in het Remuneratie- en Nominatiecomité wil Telenet voortaan 2.000 euro per vergadering betalen. Vorig jaar vergaderde het auditcomité zes keer en het remuneratiecomité vijf keer.



Telenet voert de wijzigingen door op basis van een benchmark uitgevoerd door kenniscentrum Guberna, legt een woordvoerster van het bedrijf uit. Daarbij werden de vergoedingen bij Telenet vergeleken met die bij verschillende andere bedrijven. Opvallend: de raad van bestuur besliste op 14 februari over het voorstel om de vergoedingen op te trekken, net toen er volop heisa was over de vergoedingen in de politieke adviesraad van Telenet. Over de toekomst van die adviesraad is nog geen beslissing gevallen, aldus nog de woordvoerster.



Loon CEO ongewijzigd

Het loon van CEO John Porter blijft ongewijzigd. Hij ontving volgens het jaarverslag vorig jaar ongeveer even veel als in het jaar ervoor. Porter verdiende 630.000 euro vast loon, 630.000 euro variabele verloning en een aantal voordelen in natura ter waarde van iets meer dan 150.000 euro: samen 1,41 miljoen euro. Daarnaast is er voor de CEO een aanzienlijk aandelenoptieprogramma. Ter vergelijking: Proximus-topvrouw Dominique Leroy verdiende vorig jaar 866.009 euro, maar haar loon wordt door de hoofdaandeelhouder, de Belgische staat, in toom gehouden.