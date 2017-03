Deutsche Bank zet schaar in bonussen voor managers: van 2,4 miljard naar 'schamele' 500 miljoen euro

Bewerkt door EB

Deutsche Bank heeft het bedrag dat ze reserveert voor bonussen voor leidinggevenden vorig jaar met 80 procent teruggeschroefd. De bank moest over 2016 opnieuw een miljardenverlies in de boeken schrijven, mede door boetes en schikkingen, bijvoorbeeld een miljardenschikking in de VS omtrent hypotheken.