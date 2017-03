23 winkels van kledingketens McGregor en Gaastra staan in de etalage

Bewerkt door: jv

20/03/17 - 16u01 Bron: Belga

© anp.

De winkelketens McGregor en Gaastra zitten in financiële problemen. De Antwerpse handelsrechtbank stemde vrijdag in met de gerechtelijke reorganisatie en twee gerechtsmandatarissen gaan nu op zoek naar een koper voor de 23 winkels. Voor de zowat 184 personeelsleden is de toekomst dus onzeker. Verschillende modeketens kwamen de voorbije periode reeds in de problemen.