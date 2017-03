Ontwerper van Russische terreinwagen Lada Niva overleden

Door: redactie

20/03/17

De ontwerper van de populaire Russische terreinwagen Lada Niva, Pjotr Prussov, is gisteren op 75-jarige leeftijd overleden. Dat heeft autoconcern Avtovaz vandaag bekendgemaakt.

De eenvoudige maar betrouwbare kleine terreinwagen kwam 40 jaar geleden, in april 1977, op de markt. Ook in het buitenland vond de terreinauto veel liefhebbers bij bijvoorbeeld boswachters en jagers.



Van de Niva en opvolger LADA 4x4 zijn 2,5 miljoen exemplaren gebouwd, waarvan een half miljoen in het buitenland verkocht werden.



Prussov ging in 1970 bij Avtovaz aan de slag en was van 1998 tot 2003 hoofdingenieur bij de grootste Russische autobouwer.