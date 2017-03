Staking bij Tupperware

Door: redactie

14/03/17 - 22u41 Bron: Belga

Bij Tupperware in Aalst hebben een dertigtal arbeiders van een technische dienst het werk neergelegd.

De arbeiders hekelen dat ze, in vergelijking met andere fabrieken, te weinig verdienen. De afgelopen maanden zouden zo verschillende arbeiders naar andere fabrieken zijn overgestapt, en sinds afgelopen donderdag is het onrustig onder de arbeiders.



De fabrikant van kunststofproducten voor huishoudelijk gebruik zegt de grieven van de werknemers te kennen en er dan ook alles aan te doen om de situatie recht te trekken. "We werken aan een zo goed mogelijke oplossing in het belang van onze personeelsleden", klinkt het.