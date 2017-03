Vlamingen betalen voor hun water 83 miljoen te veel

Door: redactie

14/03/17 - 05u45

© thinkstock.

Uw waterfactuur is hoger dan zou moeten, omdat de rioolbeheerders via die afrekening meer geld innen dan ze nodig hebben voor investeringen in de rioolinfrastructuur. Dat staat in een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij waarover De Tijd vandaag bericht.