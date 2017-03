Bemiddeling tussen directie van vakbonden bij Volvo Group Belgium al 12 uur bezig

Bewerkt door: ADN

13/03/17

Op het verzoeningsbureau bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wordt vandaag al meer dan 12 uur gewerkt aan een oplossing voor het sociaal conflict dat morgen in een staking uitmondt. Dat werd vernomen bij de vakbonden.

Bij Volvo Group Belgium, waar ruim 3.000 mensen aan de productie van vrachtwagens werken en nog eens ruim 1.000 mensen in de logistieke afdeling, is het onrustig omwille van de werkdruk, verouderd materieel en verlofregeling.



Vakbonden en directie, bijgestaan door Agoria, zitten al sinds 9 uur op het verzoeningsbureau. Eerst werden de twee partijen samen gehoord, daarna afzonderlijk, en in de loop van de namiddag werd een soort van pendeldiplomatie opgestart.