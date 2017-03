Antwerps ontwerpersduo bekroond tot vrouwelijke ondernemers van het jaar

Door: redactie

8/03/17 - 22u46 Bron: Belga

© Twitter @jansap.

Het duo Adinda De Raedt en Froya Deryckere zijn de vrouwelijke ondernemers van het jaar 2016. De twee vriendinnen zijn verantwoordelijk voor de Antwerpse handelszaak "Froy & Dind", die ecologische kleding en accessoires ontwerpt en verkoopt. Het duo werd vanavond, op Internationale Vrouwendag, bekroond met de WOMED Award van vzw Markant en ondernemersorganisatie Unizo.

Koningin Mathilde kwam de winnaressen persoonlijk huldigen. De WOMED Award bekroont vrouwelijke ondernemers die op succesvolle wijze minstens vijf jaar in hoofdberoep een eigen onderneming runnen. Froy & Dind heeft twee eigen winkels en 400 (internationale) afnemers voor hun zelfontworpen collecties in duurzame materialen. Het bedrijf telt 13 werknemers. De jury looft vooral "de innovatieve, duurzame aanpak, het modern personeelsbeleid en sterk strategisch inzicht waarmee ze zich snel op de internationale kaart wisten te zetten".



De prijs voor Belofte van het Jaar ging naar Eef Coolen, van het duurzaam groenbedrijf Bolster uit Hasselt.



De WOMED Award Zuid, voor een onderneemster die in het Zuiden het verschil maakt, was bestemd voor Gloria Isabel Ambrosio uit El Salvador. Zij runt een klein bedrijfje in natuurlijke shampoos en zepen.