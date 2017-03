Procedure voor collectief ontslag vzw ADO Icarus opgeschort

bewerkt door: redactie

8/03/17

Morgen zit de directie samen met Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). © belga.

De procedure voor het collectief ontslag bij het zorgbedrijf ADO Icarus is opgeschort. Er wordt alsnog geprobeerd om een collectief ontslag te vermijden, maar daarover zal wellicht pas meer duidelijkheid komen na afloop van een overleg tussen de directie en het kabinet-Vandeurzen morgen.

De vzw ADO Icarus, een zorgbedrijf voor mindervaliden, had donderdag de intentie bekendgemaakt om ongeveer 50 (31,5 voltijdse banen) van de 271 jobs te schrappen. Volgens de socialistische bediendebond BBTK zou het meteen om het eerste collectief ontslag in de gehandicaptensector gaan.



Maar zowel de vakbonden als de directie benadrukken nu dat er nog overleg plaatsvindt en dat alles in het werk wordt gesteld om dat collectief ontslag toch nog af te wenden. "De procedure voor het collectief ontslag is voorlopig opgeschort", zegt Stephanie Hauben, communicatieverantwoordelijke van het zorgbedrijf. Maar van een intrekking is momenteel nog geen sprake.



De directie van ADO Icarus stelt ook dat er morgen wordt samengezeten met het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). "Vermoedelijk zal er daarna meer duidelijkheid komen", zegt Stephanie Hauben.



Het kabinet-Vandeurzen wil voorlopig niet reageren.