Rechter jaagt schok door immosector: "Huis kopen via e-mail gaat niet"

STEVEN SWINNEN

8/03/17 - 05u01

© thinkstock.

De verkoop van een onroerend goed kan ­juridisch niet beklonken worden via e-mail. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Nochtans is het ­volgens vastgoedmakelaars zeer gebruikelijk dat hun klanten op die manier onderhandelen over een bod.

Wanneer koper en verkoper het per mail eens geraken over een prijs, heeft die overeenkomst geen énkele juridische waarde, zo heeft het Antwerpse hof van beroep ­geoordeeld. De rechtbank baseert zich op de 'wet op de elektronische handel' uit 2003, waarin staat uit­ge­legd hoe een ­contract via elektronische weg tot stand komt. Dat kán natuurlijk, maar er is destijds een uitzondering gemaakt voor onroerende goederen.



Sms

Zeer opvallend, aangezien het hof van beroep in Gent vier jaar geleden nog besliste dat een sms waaruit blijkt dat beide partijen een overeenkomst hebben over de prijs, wél een bewijs is van een akkoord. Volgens gespecialiseerde juristen staan de twee uitspraken lijnrecht tegenover elkaar en heeft iedere ­advocaat nu een ­precedent in handen waarmee een per e-mail gesloten deal - in ­afwachting van een echt contract bij de notaris - zomaar nietig verklaard kan worden.



Twintig jaar terug in de tijd

"Dit is niet te begrijpen", zegt vastgoedmakelaar Luc ­Machon, voor­zitter van de ­Europese koepel­federatie. "E-mails zijn niet meer weg te denken. Als ­iemand laat weten de vraagprijs te bieden - en dat gebeurt meestal met een mailtje - dan stoppen we de zoektocht naar een koper. Het duurt nu eenmaal even om een ­contract op te stellen. Dit ­katapulteert ons twintig jaar ­terug in de tijd."



