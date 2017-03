Magnette dreigt er opnieuw mee CETA niet te ratificeren

Door: redactie

Waals minister-president Paul Magnette dreigt er opnieuw mee CETA, het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada, niet te ratificeren. Volgens Magnette verlopen de onderhandelingen erg moeilijk rond de toepassing van het intra-Belgisch akkoord dat vorig najaar na veel vijven en zessen uiteindelijk tot een doorbraak had geleid.

"Het is niet simpel", zo liet Magnette zich vandaag ontvallen bij de voorstelling van zijn boek over de hele saga: 'CETA, Quand l'Europe déraille'.



In ruil voor zijn instemming had Wallonië met name geëist dat België het Europees Hof van Justitie zou vatten voor advies over de conformiteit van bepaalde aspecten uit het handelsakkoord met de Europese verdragen. Die vragen moeten gebundeld worden door de federale regering.



Maar daarover wordt dus nog stevig gebikkeld, aldus Magnette. "Sommigen willen de vragen beperken, terwijl wij ze net zo ruim mogelijk willen", verduidelijkte de Waalse minister-president. Hij betreurt dat "velen" op het federale niveau het belang blijven minimaliseren van wat Wallonië heeft afgedwongen.



"Zolang we geen antwoorden hebben van het Europees Hof van Justitie, zullen we niet ratificeren", waarschuwde Magnette, die daarbij opmerkte dat de Walen niet gehaast zijn om het verdrag volledig in voege te zien treden.