Gerecht mag gestolen bankgegevens gebruiken

7/03/17

Het Belgische gerecht kan gestolen bankgegevens gebruiken voor onderzoeken naar grote belastingfraudes. Dat blijkt uit een arrest van het Hof van Cassatie, waarover dat De Tijd vandaag bericht.

De aanleiding voor de uitspraak is een gerechtelijk onderzoek tegen de West-Vlaamse textielfamilie Dejager. Cassatie ziet er geen graten in dat het Gentse gerecht dat onderzoek startte op basis van gegevens die waren gestolen bij de Liechtensteinse bank LGT. Die gegevens kreeg onze Bijzondere Belastinginspectie (BBI) in juni 2008 van de Duitse overheid die er zelf 4 miljoen euro voor had betaald.



Belangrijk precedent

Volgens specialisten schept Cassatie met dit arrest een belangrijk precedent. De jongste jaren zijn veel fraudedossiers opgestart na lekken bij banken in belastingparadijzen. In 2010 bezorgde de Franse fiscus onze BBI de bankgegevens van duizenden Belgen die klant waren bij HSBC in Genève. Eind vorig jaar kreeg onze fiscus van de Duitse fiscus 49.000 rekeningnummers die zijn gestolen bij de Luxemburgse Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE).



Cassatie ziet er geen graten in dat het gerecht de gestolen gegevens uit Liechtenstein als 'inlichtingen' gebruikte om een onderzoek te starten. Het gaat om louter bancaire informatie, die op zich nog geen misdrijf bewijst. De overheidsdiensten die de gegevens in handen kregen, hebben zelf geen onrechtmatigheden gepleegd.