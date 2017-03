Brussels Airlines zet vanaf 26 maart Russische toestellen in

Door: redactie

© Wikimedia.

Vanaf 26 maart vliegen twee Sukhoi Superjet 100-vliegtuigen, toestellen van Russische makelij, rond in de kleuren van Brussels Airlines. De maatschappij leaset ze van het Ierse CityJet. Begin mei volgt een derde Superjet. Dat bevestigt een woordvoerster van Brussels Airlines na berichtgeving op meerdere luchtvaartwebsites.

Het was al langer bekend dat Brussels Airlines drie van CityJet geleasete Superjets zou gaan inzetten op zijn regionale netwerk. Nu werd bevestigd dat de eerste twee vanaf 26 maart operationeel zullen zijn. De eerste vluchten hebben als bestemmingen Nice en Kopenhagen, zegt woordvoerster Kim Daenen.



De komst van de nieuwe toestellen kadert in de afbouw van de eigen Avro-vliegtuigen. "We hebben twee jaar geleden beslist dat we niet langer zelf regionale toestellen zouden hebben in onze vloot. We beperken ons tot middellange- en langeafstandsvliegtuigen, meer bepaald Airbus A319/A320 en A330", klonk het eerder al. De viermotorige Avro's worden vervangen door ofwel grotere en eigen Airbussen, ofwel geleasete toestellen. Zo voeren bmi regional en flybe al regionale vluchten uit voor Brussels Airlines.



De luchtvaartmaatschappij verwacht rond november het laatste Avro-vliegtuig uit de vloot te halen. Met die toestellen begon in 2001 het verhaal van Brussels Airlines als opvolger van het failliete Sabena.