Chinese staat wurmt zich in Belgische bedrijven

In vier op de tien Belgische bedrijven met Chinese aandeelhouders trekt de Chinese overheid (mee) aan de touwtjes. Dat blijkt uit een onderzoek van De Tijd in samenwerking met het informatiebedrijf Bureau Van Dijk. De Staatsveiligheid waarschuwt voor economische spionage.

De Tijd screende 65 Belgische vennootschappen met Chinese aandeelhouders. Daarvan blijkt 42 procent rechtstreeks onder controle te staan van de Volksrepubliek China, vooral via staatsinvesteringsfondsen en -holdings. En bij de bedrijven die niet rechtstreeks leiden naar de Chinese staat, blijken de achterliggende Chinese ondernemers heel vaak banden te hebben met de Communistische Partij.



"China staat zeker in de top vijf als het gaat om economische spionage", stellen de China-experts van de Staatsveiligheid. Maar bij de Belgische bedrijven heerst nog te veel naïviteit over de risico's, luidt het. Zowel via cyberspionage als menselijke spionage, bijvoorbeeld via bedrijfsstages, wordt informatie naar China versast.