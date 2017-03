"Vrouwen zijn minder intelligent, zwakker en kleiner daarom moeten mannen meer verdienen"

Door: redactie

2/03/17 - 16u25 Bron: ANP

Europarlementariër Janusz Korwin-Mikke (74). © reuters.

De Poolse Europarlementariër Janusz Korwin-Mikke hangt een boete of tijdelijke schorsing boven het hoofd vanwege seksistische uitspraken.

De 74-jarige politicus zei woensdagavond tijdens een debat dat vrouwen minder moeten verdienen dan mannen omdat ze "zwakker, kleiner en minder intelligent" zijn.



Parlementsvoorzitter Antonio Tajani liet vandaag weten een onderzoek in te stellen naar de "hatelijke" uitlatingen. De gedragscode schrijft voor dat Europarlementariërs zich respectvol gedragen. De lichtste strafmaatregel is een tik op de vingers.



Korwin-Mikke zit in het parlement voor zijn eigen Poolse libertair-conservatieve partij Korwin. Hij is niet aangesloten bij een van de grote fracties.