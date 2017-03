Landen op Brussel-Nationaal voortaan mogelijk met satellietnavigatie

Door: redactie

Vanaf vandaag kunnen vliegtuigen op Brussel-Nationaal ook landen via satellietnavigatie. Dat verhoogt de veiligheid, toegankelijkheid en capaciteit op Brussel-Nationaal, meldt luchtverkeersleider Belgocontrol.

De technologie voor begeleiding van vliegtuigen van en naar de luchthavens maakt volop de omslag van procedures op basis van bakens op de grond naar het PBN-systeem (Performance Based Navigation) dat onder andere gebruik maakt van satellietsignalen. Het gebruik van PBN verandert niets aan het preferentieel baangebruik. Het is in eerste instantie een back-up voor de bestaande geleidingssystemen en -procedures. Voor een volledige overschakeling naar PBN moeten ook eerst alle vliegtuigen deze overschakeling maken, aldus Belgocontrol.



Onder normale omstandigheden wordt op Brussel-Nationaal geland via het precisielandingssysteem ILS (Instrument Landing System) op de banen 25L/25R en 01/19. Op de banen 07L/07R is het ILS-systeem niet aanwezig. Wanneer het ILS-systeem niet beschikbaar is, bijvoorbeeld omwille van onderhoud, moeten de luchtverkeersleiders overschakelen op het radargeleidingssysteem. De begeleiding door de luchtverkeersleiders is daarbij veel intensiever en neemt meer tijd in beslag per vliegtuig. Dat veroorzaakt onvermijdelijk wachttijden voor de naderende vliegtuigen en heeft zo een belangrijke impact op de capaciteit van het luchtverkeer op Zaventem, luidt het.



Belgocontrol investeert volop in de innovatieve PBN-technologie. Op de luchthavens van Antwerpen, Charleroi en Luik gebruikt de luchtverkeersleider al PBN voor naderende toestellen, nu volgt ook Brussel-Nationaal. Vanaf vandaag kunnen de procedures voor landingen via PBN toegepast worden op de banen 25R/25L en 01.



Satellietgeleiding is heel nauwkeurig omdat het driedimensionaal werkt (laterale en horizontale geleiding). Daardoor wordt het veiligheidsniveau en de toegankelijkheid van de luchthaven verder verhoogd wanneer ILS niet beschikbaar is.



PBN werd in 2016 ook al gebruikt voor naderingen op baan 07L tijdens de onderhoudswerken op baan 01/19. De evaluatie van die periode is positief wat betreft veiligheid, capaciteit en geluidshinder, waardoor het systeem ook daar kan toegepast worden. Daarvoor is enkel nog het akkoord van de minister van Mobiliteit vereist, aldus Belgocontrol.